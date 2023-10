Sono due strade molto trafficate, una più flessibile (Olginate), una più rigida e concentrata (Calolzio). Per il resto sono simili. Per cui vanno trovate soluzioni simili.

Non basta come fa il sindaco di Pescate, ahimè ascoltato, invocare la terza corsia sulla super. L’ex sindaco di Lecco, che porta il nome di Brivio, aveva già fatto la terza corsia sul ponte nuovo (Kennedy) con risultati invariati, specie per il sindaco di Pescate che continuava a vedere sulla strada che passa di fronte al comune la stessa fila di auto. Ammesso che sia la cosa che lo interessi. Cominciamo a dubitarne.

La soluzione migliore attualmente sarebbe un carpooling generalizzato. Ma avendolo già proposto senza cavarne nulla, si propone di effettuare sulle due strade una specie di metrò con autopullman con fermate organizzate da appositi filtri dagli uffici di ogni comune. Pullman che dovrebbero effettuare partenze in orari ben studiati (ed é solo una esemplificazione ) da Calco a Olgiate Molgora, a Airuno, a Valgreghentino, a Olginate, a Garlate, a Pescate nonché, se è il caso, all’inizio di Lecco con soldi da ripartirsi eventualmente tra i diversi Comuni sull’altra sponda del lago dove già si è realizzata una fallimentare perché costosa forma di metropolitana leggera, con partenza di treni e pullman da Calolzio.

Le fermate dei vari pullman potrebbero essere a Cisano, a Torre de’ Busi, a Calolziocorte, magari più d’una a Vercurago e a Lecco. Si realizzerebbero economie. Specie per un insulso attraversamento con una terza corsia che lascerebbe tutto come è. Soprattutto si avrebbe una riduzione delle code e una soluzione non facile, definitiva.

Sandro Magni

–