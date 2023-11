TELERISCALDAMENTO: SOSPESI I LAVORI ACINQUE IN VIA AMENDOLA

LECCO – Acinque comunica che l’intervento per la posa della rete del teleriscaldamento lungo via Amendola di Lecco, che sarebbero dovuto terminare entro il 2 dicembre, è stato sospeso.

Il motivo è che il prosieguo dei lavori, stante la complessità delle opere a causa dei numerosi sottoservizi presenti, avrebbe comportato la posa della rete in prossimità del centro strada con conseguente e inevitabile chiusura di entrambe le carreggiate di marcia, misura non attuabile in questo periodo di intenso traffico.

In accordo con l’Amministrazione comunale, Acinque ha deciso quindi di sospendere le opere che saranno riprese dopo aver valutato le necessarie soluzioni tecniche per la riprogrammazione dei lavori nel corso del 2024.

La riapertura di via Amendola, annunciata nel corso della commissione consiliare I di ieri sera, mercoledì 22 novembre, sarà posticipata al primo pomeriggio di domani, venerdì 24, per consentire un intervento urgente di riparazione di una tubazione del gas all’altezza dell’intersezione con via Ghislanzoni.