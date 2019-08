VALMADRERA, TUTTO PRONTO PER IL “MESE DELLO SPORT”. SI PARTE DOMENICA COL CALCIO

VALMADRERA – Presentata la 37esima edizione del Mese dello Sport di Valmadrera, realizzato dal Comune insieme a numerose associazioni e che anche quest’anno avrà la sua maglietta commemorativa. Il sindaco Antonio Rusconi ha ricordato come la riproposizione di questa rassegna certifichi che “lo straordinario risieda nel quotidiano”, ovvero nel valore del nostro associazionismo sportivo, con oltre 3.000 persone coinvolte, nel percorso tracciato da Giancarlo Vassena e Francesco Barbuto. Rusconi ha sottolineato poi come numerose manifestazioni ricordino persone care scomparse e vi siano numerosi importanti eventi come la prova di triathlon, i due giorni di country festival con “Noi per Voi” e l’itinerario in montagna in ricordo di Riccardo Villa della neonata associazione “La Val di ier”.