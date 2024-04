LECCO – Vigili del fuoco intervenuti via terra, tramite la squadra SAF, e via aerea, con l’elicottero “Drago“, per soccorrere tre persone sul monte Medale nel pomeriggio odierno, giovedì 25 aprile. I pompieri a bordo del velivolo hanno individuato i richiedenti aiuto, e, dopo averli caricati sul mezzo aereo grazie all’uso del verricello, li hanno portati in zona sicura. L’Intervento di soccorso tecnico urgente è terminato intorno alle 17:30.