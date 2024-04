RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 22ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Ventiduesima puntata

Morsicone aveva realizzato ciò che gli aveva detto Giacomo il Volpone. Era riuscito a conquistare Anna.

Si rendeva conto che doveva essere al settimo cielo. Invece non era così. Si sentiva caduto in uno stato strano, una specie di trance. E questo lo faceva stare male.

“Come? Ho finalmente conquistato il mio grande amore, dovrei correre da lei ed abbracciarla ed essere contento. Invece mi sento impaurito, non felice. E mi sono rintanato in casa e non riesco a uscire…” disse a se stesso Morsi. E capì che c’era qualcosa che non andava.

Nel frattempo Anna era felice che la situazione, almeno secondo lei, si era risolta. E si ripeteva: “Ora il mio grande amore verrà qui da me e mi bacerà, gridandomi che sono tutto per lui. E cominceremo una vita a due, finalmente insieme!”. Ma una vocina strana, dal di dentro, le suggeriva che le cose non erano proprio così…

Morsicone non sapeva cosa fare. Sapeva che doveva andare da Anna ma non ne aveva la forza. E pensò bene di tirare ancora in ballo Giacomo il Volpone. Questi accettò ancora di aiutare l’amico, anche se era evidentemente scocciato della situazione in generale.

“Senti Morsi” disse Giacomo. “Qui siamo davanti a una situazione abbastanza complicata che tu non riesci a reggere. Io ho un amico che potrebbe aiutarti. È un guaritore, quello che sei, o eri, anche tu. Se tu accetti di frequentarlo e gli dai retta le cose dovrebbero sistemarsi in breve tempo, con buona pace di tutti”.

Morsicone ascoltò con attenzione le parole di Giacomo. E constatò che aveva ragione, la realtà era proprio questa. Se andava avanti così rischiava di perdere gran parte delle cose che formavano la sua vita. E sopra ogni cosa rischiava di vedere finire la sua storia, appena iniziata con Anna la Faina. E questo lo terrorizzava.

Così disse al Volpone: “Ok, Giacomo. Prima di tutto di ringrazio per l’ulteriore prezioso aiuto. Va bene, accetto di frequentare questa creatura. Dimmi, come si chiama?”

“Bravo Morsi, hai preso la decisione migliore” ribadì Giacomo. “Il suo nome è Elpidio il Castoro saggio. Gli ho già parlato. È disposto a venire a casa tua ogni volta che vorrai e avrai bisogno. È un vero pozzo di saggezza e di buon senso. Te l’ho consigliato proprio perché tu hai bisogno di essere affiancato da un tipo del genere. Verrà per la prima volta domani a casa tua”. E si accomiatò dall’amico Gattone, Morsicone, ora, era molto più sereno e vedeva tutto roseo. Forse le proprie certezze non erano andate perdute. Tantomeno l’amore di Anna la Faina.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.