COMUNI MONTANI AL VOTO. LE PROPOSTE DI UNCEM PER I CANDIDATI

ROMA – Uncem ha elaborato un documento destinato ai Sindaci e Sindache, a tutti i Consiglieri e ai Candidati e Candidate alle elezioni amministrative di giugno.

Contiene una serie di proposte, una serie di impegni, punti e opportunità che possono essere inseriti nei programmi in fase di elaborazione e poi utilizzati negli incontri con Cittadini e comunità dei territori. “Uno strumento confidiamo utile per la Campagna elettorale, bella e vivace, di dialogo e scambio – spiegano dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani -, anche di rilancio delle scelte del Noi che ci appartengono e ci fanno crescere. Guardiamo al futuro. Cambiamo paradigmi per essere vivi. Comunità vive. Non sono slogan. A questo lavoriamo”.