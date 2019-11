LECCO – Progettare un elemento d’arredo o un complemento di design per l’ufficio, utilizzando materiali di recupero o scarti di lavorazione. È l’impresa nella quale si stanno cimentando gli studenti iscritti al concorso RIÜ-ERA, ideato dal laboratorio tecnologico lecchese “3DLAB” e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Lecco e provincia. Un progetto innovativo che, con questa prima edizione tutta dedicata al riuso, punta a stimolare la creatività dei ragazzi e a dare loro la possibilità di mettersi in gioco in prima linea sul fronte ecologico.

“Il tema ambientale è al centro del dibattito globale e tocca in maniera significativa la sensibilità dei nostri giovani”, ha dichiarato Flavio Bassani, partner tecnico di 3DLAB, da sempre attento alle pratiche ecosostenibili. “Non è più possibile ignorare l’impatto dei nostri comportamenti sul pianeta e ritengo che sia un nostro dovere lavorare a fianco delle nuove generazioni per costruire un modello alternativo di economia”.

La squadra vincitrice potrà concretizzare la propria idea grazie ad un percorso di alternanza scuola-lavoro all’interno di 3DLAB, dove entrerà a diretto contatto con un team di professionisti in grado di stimolare la riflessione e guidare i ragazzi verso un processo aziendale virtuoso. Tra i partner figurano lo studio tecnico Gecotec di Lecco dello stesso Bassani, l’agenzia creativa DreamUp di Pontida, lo Studio Ferrari e Associati di Lecco e GLF Biz Consulenze aziendali.

“L’alleanza tra il mondo scolastico e quello aziendale, della quale ci facciamo fervidi promotori, si conferma nuovamente uno dei motori trainanti dell’innovazione, nonché una preziosa opportunità per consolidare le competenze e coltivare il talento in un’ottica di costante e fruttuoso interscambio”, conclude Bassani.

Molti istituti, tra cui il liceo artistico Medardo Rosso e il CFPP di Lecco, sono già all’opera, ma c’è tempo ancora fino al 31 dicembre 2019 per iscriversi e partecipare al concorso, che culminerà nel grande evento “RIÜ-ERA Awards” in programma per la prossima primavera. Tutte in info e i moduli sono scaricabili dal sito http://www.3dlab.one/ alla voce Contest.