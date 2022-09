MANDELLO – All’infopoint dell’Archivio Comunale Memoria Locale di Mandello, in via Risorgimento 4, sono in mostra una serie di fotografie inedite del mondo Guzzi. Sono immagini relative agli anni Venti, Trenta e Quaranta, e alcune riguardano Carlo Guzzi. Sono giunte dopo la pubblicazione delle guide in cinque lingue “GUZZI, l’idea che ha cambiato Mandello” e del sito guzzimandello2021.com, sempre in versione plurilingue.

“Dai cassetti, ricordi sulla Guzzi” è il titolo scelto ed è un invito ad aprirne altri. I visitatori potranno ammirare anche il Guzzino esposto, avere informazioni sul …