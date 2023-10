LECCO – Sono state completate le opere di posa delle rete del teleriscaldamento lungo via Dante e si è proceduto anche con la riasfaltatura del tratto di strada interessato ai lavori. Le attività in via Besonda inferiore sono in corso e proseguiranno sino al 14 ottobre. Lo comunica Acinque, aggiornando la situazione dei lavori in città.

Il 9 ottobre inizierà la posa della rete del teleriscaldamento in via Amendola partendo dal numero civico 47 fino a scendere con l’incrocio con corso Martiri della Liberazione. I lavori si interromperanno il giorno 2 dicembre come da prescrizioni del comune al fine di non avere cantieri nel centro città durante il mese di dicembre. E riprenderanno ad inizio gennaio.

Per quanto riguarda la viabilità, sarà istituito un senso unico di marcia con direzione a salire da corso Martiri della Liberazione fino alla rotonda di via Digione.

“A disposizione della cittadinanza”, Acinque ricorda che è stata attivata una linea diretta di informazione. Si può infatti fare riferimento al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it per ottenere ulteriori, specifiche informazioni.

La sezione del sito include:

o La descrizione dell’intero progetto sul teleriscaldamento nell’area lecchese

o L’area clienti, in cui è possibile richiedere preventivi e sopralluoghi per l’allacciamento

o Un’area dedicata ai cantieri e alla mappa dei lavori, per consentire a tutti i cittadini di essere informati con congruo anticipo sulle aree soggette a lavori e sulle conseguenti modifiche alla viabilità, nonché il piano generale dei lavori.