LECCO – In programma sabato sera sul lungolago l’incontro dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini con i giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona e la Festa del lago e della montagna con le celebrazioni per il 50° anniversario del gemellaggio con la città di Mâcon, la visita a Lecco delle municipalità gemellate di Mâcon, Overijse, Igualada e Szombathely e il conclusivo spettacolo pirotecnico sul lago previsto per domenica sera.

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni, saranno in vigore il divieto di transito veicolare dalle 20 alle 22:30 di sabato in lungo Lario Isonzo e largo Europa, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 di sabato all’1 di domenica in lungo Lario Isonzo, lato lago, dalle 18 alle 22:30 di sabato sempre in lungo Lario Isonzo, lato abitazioni, e il divieto di transito veicolare dalle 21 alle 24 di domenica e di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 24, sempre di domenica, su ambo i lati di lungo Lario Isonzo e largo Europa.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo relativo alla Giornata della Gioventù e a questo collegamento quello per la Festa del lago e della montagna.