LECCO – Anche in occasione del Natale 2022 la tradizionale festa del GS Aurora San Francesco in cui tutte le sezioni sportive della società lecchese si sono ritrovate per lo scambio di auguri.

Oltre alla sezione Calcio che raggruppa oltre 200 tra bambini e ragazzi, la società svolge attività sportiva per la pallavolo, la pallacanestro, lo sci, la ginnastica, bikers e arcieri.

Alla presenza del presidente Francesco Mori e del vice Stefano Santoro – che è anche responsabile volley, oltre che dei vari responsabili di sezione: Calcio Luigi Barbieri, Sci Claudio Trezzi, Basket Marco Cantini, Ginnastica Clara Gasperini, Arcieri Gianluca Fumagalli e Bikers Matteo Anghileri è stata celebrata ma messa da padre Gabriele Barbi con la chiesa dei frati Cappuccini affollata di atleti in rappresentanza delle varie attività.

Al termine della celebrazione, sul sagrato della parrocchiale è arrivato lungo Viale Turati sulla slitta trainata da una moto guidata da una simpatica renna, Babbo Natale che ha distribuito caramelle a tutti bambini e adulti presenti. Quindi nel salone dell’oratorio c’è stato lo scambio di auguri con rinfresco a conclusione della serata.