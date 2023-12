CALCIO, VIGILIA DI SAMP-LECCO: BONAZZOLI CERCA IL COLPACCIO NEL SUO RITORNO AL “FERRARIS”

LECCO – Inutile negarlo: quella di domani pomeriggio (ore 14) a Genova contro la Sampdoria non sarà una partita uguale alle altre per il mister del Lecco Emiliano Bonazzoli. Lui che in maglia blucerchiata ha trascorso quattro campionati, lasciandoci aimè anche entrambi i crociati; insomma una gara particolare al cospetto di quello che è stato il suo ex pubblico.

“Con Pirlo dice ho vinto anche un torneo di Viareggio nel ’96 con il Brescia, battendo in finale il Parma 3-1. Sarà davvero bello rincontrarlo, lui come altri ragazzi quali Baronio e Pavarini. So che avremo tanta gente al seguito, il numero dei nostri tifosi in trasferta continua ad aumentare e questo fa indubbiamente piacere”.

Mister, si affrontano due squadre che procedono a braccetto in classifica…

“Entrambe abbiamo sedici punti, ritengo sia uno scontro salvezza da affrontare con testa, carattere e la mentalità dimostrata sino ad ora, il tutto in uno stadio importante come il Ferraris. Dovremo avere personalità? Beh, se l’abbiamo avuta sino ad ora, non capisco perché non dovremmo averla domenica”.

Bonazzoli, duellerete con una Samp in difficoltà, occasione propizia per affondare il colpo, non crede?

” Loro hanno dei problemi anche a livello di gente infortunata come Depaoli, tuttavia io preferisco pensare alla mia squadra anche perché adesso tutti ci incontrano con un occhio di riguardo, sanno che siamo in un buon momento e ci attendono al varco, però credo che sia il bello di queste gare, aggiunge quel pizzico di sale in più alla vigilia”.

Prima della partita ci sarà anche il saluto ufficiale di Quagliarella, al suo pubblico al termine della sua gloriosa carriera…

“Esatto, Fabio pensava di continuare, spiace non faccia più parte del calcio giocato, siamo stati, oltre che compagni di squadra, anche di stanza alla Sampdoria. Mi farà certamente piacere rivedere lui insieme agli altri”.

Mister, torna Sersanti dalla squalifica…

“Esatto e c’è il problema della diffida di Degli Innocenti. Abbiamo la possibilità di partire con tre punte vere ma non abbiamo ancora deciso al 100%. Rientra e quindi è disponibile anche il portiere Melgrati, escluso Tenkorang e Guglielmotti tutti abili e arruolati”.

Arbitra Perenzoni di Rovereto, assistenti De Meo di Foggia (con una battuta si potrebbe asserire: scherzetto pronto?) e Catallo di Frosinone, quarto uomo D’Eusanio di Faenza. Var Miele di Nola, Avar Di Paolo di Avezzano.

Alessandro Montanelli