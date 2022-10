LECCO – I laboratori di teatro e cinema dell’associazione Spettacolaree ripartono sabato 8 ottobre, a partire dalle 15 negli spazi Arci di via Cesare Cantù 18 a Lecco. I laboratori si terranno per la gran parte del tempo al sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, con qualche possibile variazione in base alle produzioni video che verranno realizzate durante il corso dell’anno, e si concluderanno a maggio con un saggio finale in cui verranno presentati i progetti realizzati negli ultimi mesi.

Il laboratorio di cinema e produzione video è aperto a tutti i ragazzi a partire dai 15 anni, che abbiano voglia di cimentarsi nel settore cinematografico. Qui potranno prendere parte alla completa realizzazione di un progetto audiovisivo, a partire dalla scrittura, fino alla messa in scena sul campo con macchina da presa su un vero e proprio set.

Il laboratorio di teatro è aperto ai ragazzi tra i 9 e i 15 anni che abbiano voglia di cimentarsi su un palco e mettere in scena una vera pièce teatrale. Il laboratorio di recitazione cinematografica andrà di pari passo con quello teatrale, con l’aggiunta di lezioni propedeutiche alla recitazione davanti alla telecamera.

Mercoledì 12 ottobre, alle 18:30, è anche previsto l’open day per il corso di teatro curato da Ancilla Oggioni, indirizzato a persone dai 18 ai 60 anni. Il corso si terrà tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 20:30 ed è rivolto a coloro che sentono la necessità di confrontarsi con un palcoscenico, partendo dalle basilari tecniche di recitazione, teoriche e pratiche, e approfondendo poi la nuova esperienza nella messa in scena di uno spettacolo conclusivo del corso.

Durante tutto il mese di ottobre i laboratori di Spettacolaree sono aperti a tutti gli interessati, che potranno provarli senza impegno e gratuitamente.