GINNASTICA ARCHÉ: BUONE PRESTAZIONI NELLA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO

CALOLZIOCORTE – Nuovo weekend di competizioni per sei atlete del gruppo GAF agonistica della Ginnastica Arché di Calolziocorte, impegnate sabato 27 e domenica 28 aprile a Mortara (PV) nella seconda prova del Campionato FGI Individuale Silver LD base e avanzato di ginnastica artistica. Sabato, nel campionato LD avanzato, per la categoria Senior 1 sono scese in campo gara Laura Aldeghi, Marta Bonacina, Anna Bonaiti e Beatrice Longhi (nella foto in copertina). Nonostante qualche caduta di troppo alla trave, le ragazze hanno portato a termine una gara tutto sommato di buon livello. Si è distinta in particolare Anna Bonaiti che si è piazzata al 5° posto della classifica generale, seguita dalla compagna Beatrice Longhi, all’ottavo.

Sui singoli attrezzi diversi esercizi di qualità: al corpo libero Anna ha ottenuto il miglior punteggio della sua categoria seguita da Beatrice, che ottiene il 4° miglior punteggio. Alla trave Anna ha raggiunto il 3° miglior punteggio e Beatrice il 5°. Al volteggio, con i suoi due salti, Anna ha ottenuto il 3° miglior punteggio, seguita a ruota da Marta Bonacina e Laura Aldeghi, rispettivamente con il 4° e il 5° miglior punteggio.

Domenica 28 aprile, sul campo gara di Mortara, si sono messe alla prova nel campionato LD base Cloe Angelibusi ed Elisabetta Longhi, per la categoria Junior 2. Elisabetta, con una gara pulita e lineare ha ottenuto l’8° punteggio nella sua categoria. Di particolare rilievo la sua performance al corpo libero, dove ha conquistato il 2° miglior punteggio; anche alla trave si è distinta raggiungendo il 6° miglior punteggio. Gara un po’ sottotono invece per Cloe, che però riesce a riscattarsi con un bell’esercizio al corpo libero, ottenendo infatti l’8° punteggio.