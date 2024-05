BIMBIMBICI: APPUNTAMENTO DOMENICA A CIVATE, MALGRATE E VALMADRERA

LECCO – Torna sul territorio lecchese la bella manifestazione Bimbimbici 2024, la campagna nazionale ideata e promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) volta a incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in totale sicurezza lungo le vie cittadine di Civate, Malgrate e Valmadrera aperta a bambine e bambine delle scuole primarie e ai loro genitori, nonne, nonni, zie, zii, fratelli e sorelle maggiorenni. L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di Bimbimbici è costituito dalle persone (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

L’evento ha ricevuto nelle scorse edizioni il patrocinio di SIP, Società Italiana di pediatria, il cui presidente si è espresso sottolineando che “Andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia”. A livello nazionale Bimbimbici ha il patrocinio di: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, UNICEF Italia, ANCI, Confindustria ANCMA Ass. Naz. Ciclo Motociclo Accessori, Euromobility e Società Italiana di Pediatria.

FIAB-LeccoCiclabile, in collaborazione con le Scuole Primarie dell’ICS di Civate (Malgrate, Civate e Suello), dell’ICS e della Scuola Primaria Paritaria di Valmadrera, con il patrocinio e il contributo economico delle Amministrazioni Comunali di Civate e Malgrate e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Valmadrera, in collaborazione con la Pro Loco di Malgrate, con la C.R.I. di Valmadrera, EuroSpin di Malgrate e ICAM di Lecco, organizza Bimbimbici nella giornata di domenica 5 maggio (in caso di maltempo domenica 12 maggio), con ritrovo alle 9:45 nel cortile della Scuola Primaria “Aldo Moro” di Malgrate, in via Gaggio e arrivo ai Giardini di via Stabilini a Malgrate.