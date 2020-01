LECCO – In programma giovedì 23 gennaio alle 17.30 nella sede di Confindustria Lecco e Sondrio in via Caprera 4, il nuovo appuntamento con i Networking Talks, l’iniziativa pensata per rispondere alle esigenze di un contesto fortemente internazionalizzato con incontri periodici di discussione interamente in lingua inglese.

“Leadership: UK Strategies in an Italian Context” è il titolo dell’incontro del prossimo giovedì che avrà come protagonista Chris Greenhalgh, principal e ceo The British School of Milan. Un appuntamento che affronterà temi di grande attualità, non da ultimo quello della Brexit, e che sarà anche occasione di networking soprattutto durante l’aperitivo finale.

Per accrediti e informazioni sull’incontro, aperto a tutte le aziende del territorio: relazioni.esterne@confindustrialeccoesondrio.it