LECCHESI NEL PALLONE. DELUSIONE MILAN “YOUTH”, SALVE RENATE E ALBINOLEFFE

LECCO – L’apertura, facendo un doveroso strappo alla regola, spetta indubbiamente alla Primavera del Milan sconfitta 3-0 ieri sera nella finale di Youth League a Njon in Svizzera dai greci dell’Olympiacos. Non tragga in inganno il punteggio; i rossoneri, concluso sullo 0-0 il primo tempo, in avvio di ripresa hanno beccato l’1-0 su rigore andando successivamente in bambola e subendo altri due gol in sei minuti. Tuttavia nella mezzora finale i ragazzi di Abate (il difensore di Annone Davide Bartesaghi ha giocato l’intero match) sono andati pericolosamente al tiro in almeno quattro occasioni, peccato che sulla loro strada abbiano trovato un portiere davvero insuperabile. Le sue prodezze in serie non hanno permesso al Milan di riaprire la contesa, e così l’Olympiacos ha messo in bacheca la decima edizione di questa sorta di Champions League riservata alle giovanili. La scorsa stagione in semifinale, quest’anno il Milan si è migliorato arrivando sino in fondo regalando all’Italia la chance di porre per la prima volta la firma sull’albo d’oro della competizione: è andata male, sarà per la prossima.

In serie A finisce 2-2 Cagliari-Juventus (tra i bianconeri il galbiatese Manuel Locatelli resta in campo sino al 29’ della ripresa). Sconfitti a Roma dalla Lazio 2-1, grazie al 2-0 dell’andata, i bianconeri si sono comunque guadagnati l’accesso alla finale di coppa Italia contro la vincente di Atalanta-Fiorentina. Atto conclusivo a cui non potrà partecipare Locatelli: in diffida, il ragazzo è stato ammonito e quindi salterà per squalifica la gara. Ennesimo stop della Salernitana del casatese Lorenzo Pirola (viene sostituito al 18’s.t) tra le mura amiche al cospetto della Fiorentina (0-2); uscita anticipata per l’ennesimo infortunio, nella circostanza al flessore della coscia sinistra.

In B registriamo lo 0-0 interno conseguito dallo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia con la Sampdoria, in campo sino al 90’ il ragazzo ha disputato una gara dagli alti contenuti meritandosi il 7 in pagella e la palma di miglior uomo del derby. In C tirano un bel sospiro di sollievo il Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) che nonostante il rovescio di Meda (0-2) contro la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) resta in categoria. Festeggia come detto pure l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (panchina), l’1-1 rimediato a Crema garantisce infatti ai seriani a 90’dal termine del campionato il mantenimento della Lega Pro. L’ultima di campionato sarà decisiva per la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) lo 0-0 casalingo rimediato con il Monterosi non basta ad oggi per scongiurare i playout, situazione simile vissuta anche dal Monopoli del meratese Luca Barlocco (90’) sconfitto 3-1 a Crotone.

In serie A donne (Pool scudetto) vince la Juventus della ragazza di Missaglia Sofia Cantore (viene sostituita al 18’s.t.) a Biella 2-1 contro il Sassuolo. Classifica Pool scudetto Roma 61, Juventus 50, Fiorentina 40, Sassuolo 32, Inter 30. Pool salvezza Milan 33, Como 25, Sampdoria 24, Napoli 11, Pomigliano 7. Prossimo turno: Juventus-Inter, Napoli-Como.

Festeggia l’Alcione del tecnico Giovanni Cusatis la formazione milanese è stata promossa in serie C, balzo storico tra i professionisti della squadra allenata dall’ex calciatore dell’Oggiono ai tempi della serie D e futura avversaria del Lecco.

Alessandro Montanelli