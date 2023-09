LECCO – Al termine dell’inaugurazione del nuovo campo in sintetico dell’oratorio San Filippo Neri di San Giovanni, è iniziata la 12 ore calcistica organizzata dal Gso Lecco Alta dedicata alle categorie Pulcini 2013 e 2014 che ha riempito l’intera giornata di gare a un tempo di 20′ ciascuna, con la partecipazione di una buona rappresentanza del calcio giovanile del nostro territorio, non solo della città di Lecco.

In campo per la categoria Pulcini 2014 oltre ai padroni di casa della Lecco Alta, l’Aurora San Francesco A e B, il Cortenova e il Foppenico. A vincere il Torneo l’Aurora San Francesco B che ha battuto in finale la squadra A sempre dell’Aurora, al terzo posto la Lecco Alta che ha battuto il Foppenico, al quinto posto la Polisportiva 2001 che ha battuto il Cortenova. A premiare tutti i bambini il presidente Lorenzo Villa affiancato dall’organizzatore del torneo Antonello Stefanoni.

Per la categoria Pulcini 2013 si sono confrontate la Lecco Alta, l’Aurora San Francesco, la Polisportiva Futura ’96, la Polisportiva Rovinata, il Foppenico e il Calolziocorte. A primeggiare nel gruppo dopo una serie di combattute gare, in una finale tirata ai calci di rigore la Futura ’96 che ha sconfitto l’Aurora San Francesco, al terzo posto a pari merito nella finalina terminata in pareggio la Rovinata e la Lecco Alta, al quarto posto il Foppenico e al quinto il Calolzio.