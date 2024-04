CALCIO, GRANDE ENTUSIASMO AL CIRCUITO DI UNDER 8 DEL CSI DI LECCO

PUSIANO (CO) – Grande entusiasmo e sport per il circuito di Under 8 del CSI Lecco. Si sono ritrovati nel centro sportivo e Parco Comunale di Pusiano ospiti della locale società, un’ottantina di bambine e bambini dai 6 agli 8 anni per una giornata di sport. Erano presenti le società: Pol. Esino, Pol. Pusiano, Pol or. Suello, GS Rogeno, GSO Ballabio, Po.l San Giorgio Molteno, oratorio Missaglia e GSO V Unite.

Si sono iniziati i giochi con la corsa campestre: un percorso tra le rive piane scoscese del parco verde con ultimo rettilineo sulle corsie della pista di atletica. Le prime a partire con ansia e frenesia di affrontare la corsa le bambine in una unica batteria. A seguire i bambini, divisi in fascia di età 2018, 2017 e 2016 per tutti una corsa all ultimo respiro che li portava sul traguardo finale con il fiatone e la soddisfazione per essere riusciti a concludere il percorso.

Poi gli incontri degli sport portanti, con un torneo di calcio per i bambini e alcune bambine e giochi di palla battaglia e palla rilanciata per le bambine e bambini. Al termine dei vari incontri un momento per la merenda e le premiazioni finali e per tutti.

Con il saluto per i genitori, allenatori e piccoli atleti la domenica pomeriggio di sport e gioia si è conclusa. Il CSI Lecco ha organizzato l’evento nell’ambito del circuito Under 8 trofeo “Ennio Airoldi a.m.” che, come presidente del CSI Lecco, ha sempre cercato di stimolare un’attività polivalente per bambini e ragazzi.