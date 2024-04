FOTOGRAFIA: ALL’EREMO DI MONTE BARRO LA MOSTRA “SELVATICA”

GALBIATE – Animali e fiori del nostro territorio protagonisti degli scatti che verranno presentati alla mostra fotografica in programma alla sala espositiva dell’Eremo di Monte Barro dall’1 al 26 maggio.

L’ingresso per tutti coloro che saranno interessati alle immagini naturalistiche esposte è libero. Un’accortezza viabilistica per i turisti: la strada per arrivare all’Eremo nelle giornate festive è chiusa al traffico veicolare, ma è attivo un servizio di bus navetta direttamente dal paese di Galbiate.