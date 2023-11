L’OPINIONE: CARA PISTA DI PATTINAGGIO, “NON SCIVOLANO SOLO GLI AUMENTI”

Cara Lecconews,

tutto si può far scivolare via, tanto più le piccole cose leggere come una pista del ghiaccio per le festività del Natale, ma davvero quanto è accettabile, in una attrazione voluta dal Comune per allietare le giornate di cittadinanza e turisti, farsi scivolare via appunto un aumento stratosferico, fuori dalla logica anche della lievitazione dei prezzi di questo tempo di inflazione?

I prezzi per l’utilizzo della pista, da un anno con l’altro, sono infatti aumentati di oltre il 40% per gli adulti e addirittura dell’80% per i bimbi.

Da 7€/h a 10 i primi, da 4€ a 7 per i secondi

Certo ognuno resta libero se andarci, fregarsene e pagare quell’aumento spropositato o meno, ma il concetto che non può scivolare via così facilmente è quello che un Comune non dovrebbe, non può, permettere, contribuire, facilitare, questo modo e modello di mettere le mani in tasca ai suoi cittadini financo per una pattinata, promuovendo un’attrazione senza calmierarne i prezzi, rendendoli accessibili a fette più ampie, tutelando i propri cittadini.

Oltre poi all’aspetto ecologico, che mantenendo il divertimento e l’attrazione può avere soluzioni alternative facilmente praticabili.

Paolo Trezzi

Lecco

