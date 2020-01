MORTERONE – Ultimo anno in Comune per Antonella Invernizzi, sindaco di Morterone in scadenza nella primavera del 2021. Inaugurando l’Atm Postamat la prima cittadina infatti ha annunciato di non avere più intenzione di guidare la macchina comunale. Con alle spalle già due mandati – il primo, 2009-’11, terminato in anticipo per una sfiducia – l’anno prossimo si concluderà la sua terza amministrazione, iniziata nel 2016 sconfiggendo al fotofinish l’agguerrito partito dell’astensione (su 38 aventi diritto votarono in 25 ma furono solo 15 le preferenze all’unica lista in corsa).

Un percorso durato oltre un decennio e non senza difficoltà anche sul piano personale, su tutte la vicenda delle gomme tagliate alla sua auto e il grosso incendio partito dalla strada, ma che Invernizzi rivendica con orgoglio, senza però nascondere di essere molto stanca: