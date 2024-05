ASSEMBLEA PER LA SALUTE MENTALE AL CENTRO CIVICO DI GERMANEDO

LECCO – Don Virginio Colmegna, presidente della Campagna Salute Mentale in Lombardia, afferma: “Ogni giorno assistiamo a un preoccupante impoverimento del Sistema Sanitario Nazionale, anche per quel che riguarda la salute mentale. La conseguenza è che le persone sofferenti e i loro familiari si sentono abbandonati a una quotidianità fatta di solitudine nella gestione di problemi e sofferenze. La Campagna per la Salute Mentale chiede quindi a Regione Lombardia che la salute torni al centro delle politiche regionali, con investimenti in servizi e personale, che riguardino tutto il sistema di Welfare e in particolare la cura e la presa in carico della salute mentale”.

La Campagna per la Salute Mentale rilancia il confronto e il dialogo, allo scopo di riflettere, approfondire e raccogliere osservazioni e proposte sui temi della salute psichica, sulle quali familiari, utenti, operatori socio sanitari e associazioni del terzo settore da tempo sollecitano cambiamenti e risposte concrete.

Con questo obiettivo, la Campagna sta promuovendo assemblee cittadine in alcuni capoluoghi lombardi, durante le quali sono affrontati diversi argomenti a partire dalla preoccupante situazione di carenza di personale medico, fino ai temi riguardanti i percorsi territoriali di cura e inclusione sociale e l’integrazione socio-sanitaria, la salute mentale nelle case della comunità, i percorsi formativi degli operatori, il riconoscimento e la valorizzazione del sapere esperienziale delle persone con disagio mentale e dei familiari, il budget di comunità – per mettere insieme il percorso di cura e il progetto di vita col consenso della persona interessata – l’intervento precoce e la connessione tra servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e i servizi per adulti.

L’assemblea di Lecco è in programma giovedì 9 maggio dalle 17 alle 19,30 nella Sala Civica Maria Calvetti del Centro Civico Sandro Pertini, in Via dell’Eremo 28 a Lecco.

L’Assemblea è aperta a tutta la cittadinanza e sarà introdotta da don Virginio Colmegna, presidente della Campagna Salute Mentale. Seguiranno gli interventi (programmati e liberi dal pubblico) di rappresentanti di enti ed associazioni attivi nel territorio sui temi della salute mentale, di utenti dei servizi, famigliari, operatori e cittadini.

L’iniziativa è organizzata dalla Campagna per la Salute Mentale, con la collaborazione di Comune di Lecco, Consiglio di Rappresentanza e Conferenza dei Sindaci di Lecco, Forum Salute Mentale di Lecco, CGIL di Lecco, Ass. Psiche Lombardia Sez. Lecco, Coop. L’arcobaleno, Volontaria-Mente, HCM, Horus Club, Ass. Comunità il Gabbiano, ASVAP.