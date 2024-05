GENOCIDIO IN GAZA, OGGI IL PRESIDIO A SOSTEGNO DEL POPOLO PALESTINESE

LECCO – Non si ferma la mobilitazione del Coordinamento lecchese Stop al Genocidio: dopo le manifestazioni di piazza organizzate a sostegno del popolo palestinese nel difficile quadro di Gaza, i suoi componenti hanno organizzato, per il pomeriggio di oggi 8 maggio, un presidio di protesta in piazza Diaz per denunciare gli atti avvallati dal governo israeliano nel territorio di Rafah, che hanno portato alla morte anche di molti bambini.

PRESIDIO DI PROTESTA ORE 18 P. ZA DIAZ LECCO MERCOLEDÌ 8 MAGGIO Il governo israeliano ha ordinato l’invasione del territorio di Rafah, l’ultimo lembo della striscia di Gaza dove ha obbligato ad ammassarsi 1,5 milioni di palestinesi di cui oltre 610 mila bambine e bambine. In una logica nazista da soluzione finale con il fine di completare il genocidio dei palestinesi, allo Stato israeliano assassino non basta aver sterminato quai 40.000 palestinesi di cui quasi 15 mila bambin@. NON STIAMO IN SILENZIO

PROTESTIAMO CONTRO LA NATO, I GOVERNI USA E DELL’UNIONE EUROPEA A PARTIRE DAL GOVERNO MELONI E CONTRO I GOVERNI ARABI ALLEATI DEGLI USA.

SONO TUTTI COMPLICI DELLO STATO ISRAELIANO Chiediamo:

– la cessazione immediata e definitiva del conflitto in tutta la Palestina;

– I’ingresso massiccio degli aiuti umanitari per la popolazione palestinese della Striscia di Gaza;

– l’incriminazione e la condanna dei vertici del Governo di Netanyahu e dell’esercito Israeliano per crimini di guerra e contro l’umanità. CHIEDIAMO LA CHIUSURA E RICONVERSIONE DELLE FABBRICHE DI ARMI E LA FINE DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE MILITARI PARTECIPIAMO AL CORTEO “DISARMIAMO LA FIOCCHI” DEL 18 MAGGIO COORDINAMENTO LECCHESE STOP AL GENOCIDIO