OLATE, IL CONCERTO CORALE “MA VORìA RESTAR” INTRODUCE IL NATALE

LECCO – Molto apprezzato l’intervento corale di ieri sera nella Chiesa Ss. Vitale e Valeria di Olate a cura della Consulta Musicale di Lecco che ha ospitato all’interno della piccola rassegna l’Accademia Corale di Lecco e il Coro femminile Vandelia, entrambi soci dell’associazione.

Il titolo dell’appuntamento “Ma vorìa restar” è stato tratto da un verso di una poesia di Arcadio Borgogno, resa in musica da Manolo da Rold, dal titolo “Vorìa”, che il Vandelia ha interpretato al termine della sua parte di concerto. Un brano davvero significativo che porta l’attenzione al bisogno che la nostra società sente di dover fermarsi e tornare ad ammirare la bellezza del creato.

La magistrale direzione dei maestri Antonio Scaioli e Francesco Bussani ha permesso la realizzazione di una serata davvero notevole e dettata da un grande senso di intimità, come ha sottolineato il presidente della Consulta, Michele Casadio durante i suoi interventi tra i brani. “Tornare a cantare per la nostra gente, contemplando il paesaggio e raccontando incessantemente la nostra identità di uomini e donne in cerca di bellezza”, le parole del presidente che ha posto l’accento sull’esigenza di riportare il pubblico davanti alla coralità come preziosa fonte di cultura e motivazione sociale.

Il repertorio del concerto è stato curato dai direttori in modo delicato e attento, riuscendo a dare un’immagine di entrambi i cori rispetto alla loro vocazione associativa ma con un’attenzione di carattere molto dolce nei confronti del tema natalizio, con tre brani per ogni formazione che toccasse questo aspetto con grande innovazione e sensibilità, uscendo dall’ordinario o dall’aspettato.

Stupore quindi e tanta qualità che segna in Lecco la presenza di un mondo corale davvero notevole che continua la propria storia associativa dando un prezioso esempio di cultura musicale e sociale. “Un ringraziamento doveroso per la collaborazione e la preparazione della Chiesa di Olate per il concerto va alla persona di don Francesco Grasselli che ha accolto i cori con attenzione e grande gentilezza” ha concluso Casadio.