PARAPENDIO IN DIFFICOLTÀ, CODICE ROSSO MA È UN FALSO ALLARME

LECCO – La richiesta di soccorso parte alle 18.25, si parla di un incidente aereo in zona del lungolago Piave, protagonista un parapendio. Alcuni testimoni lo avevano visto calare troppo velocemente, tanto da valutarlo come precipitato. Vengono subito mobilitati i vigili del fuoco, i carabinieri, la Croce rossa di Lecco e l’elisoccorso come è normale in questo genere d’incidenti.

Dalle verifiche sia a terra sia con perlustrazione aerea, alla fine, si arriva a individuare una persona con le caratteristiche fornite al momento del lanciato allarme. Per fortuna è tranquilla e in ottima salute. Tutto è bene quello che finisce bene: nessun incidente, solamente un atterraggio senza conseguenze.

È una buona notizia, sia per l’assenza di danni, sia per il senso civico di chi vedendo la manovra, e avendola valutata come non normale, ha comunque scelto di chiedere aiuto.

