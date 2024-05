LITE PER UNA RAGAZZA, MAROCCHINO CONDANNATO A UN ANNO E SEI MESI

LECCO – La vicenda risale al marzo 2021, quando in un bar di corso Promessi Sposi a Lecco un giovane, originario del Marocco, incontra la sua ex con un gruppo di italiani; dalle parole passa ai fatti e rifila calci e pugni al rivale in amore, un giovane lecchese, che finisce all’ospedale ‘Manzoni’ con una prognosi di 30 giorni.

Oggi davanti al giudice Gianluca Piantadosi sono stati ricostruiti i fatti, e il PM Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi e 30.770 euro di risarcimento. Il giudice ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione, una provvisionale di 10mila euro come provvisionale e un risarcimento da stabilire in sede civile, oltre al pagamento delle spese processuali.

A. Pa.