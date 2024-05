“SULLE ALI DEI RONDONI”: OCCHI AL CIELO PER IL NUOVO CENSIMENTO

LECCO – Per la seconda stagione, riprende il progetto di citizen science “Sulle ali dei rondoni”. Volontari del CROS Varenna, LIPU, Legambiente Lecco, WWF Lecco e Associazione del Monte di Brianza torneranno a visitare città e paesi della provincia di Lecco con il binocolo agli occhi, per la verifica delle colonie di rondoni censite nel 2023 e per la ricerca di altre ancora.

I rondoni nidificano infatti sotto i coppi dei tetti o nelle fessure degli edifici e delle chiese. Con la loro dieta, eliminano migliaia di insetti a noi fastidiosi, e con i loro voli festosi rallegrano le serate estive.

Dal rilevamento della primavera-estate del 2023 sono state censite ben 142 colonie di rondone comune e undici di rondone maggiore in tutta la provincia di Lecco.

Le cittadine che ne ospitano di più sono Lecco (31), Mandello del Lario (19), Bellano (8), Dervio (6), Varenna (5), Abbadia Lariana (4), Calolziocorte (4), Lierna (4), Galbiate (3), Merate (3).

La colonia più alta di quota è quella ai Piani dei Resinelli, dove è simpaticamente localizzata sul “grattacielo”.

Quali paesi ospitano una o due colonie di rondone maggiore, specie molto più rara del rondone comune? Barzago (2), Calco, Cernusco Lombardone, Mandello del Lario (2), Molteno, Nibbiono, S. Maria Hoè e Valmadrera (2).

Il 10% delle colonie di rondone comune si trova in uno stato di minaccia a causa degli edifici che necessiterebbero di interventi di restauro. Lo stesso dato si alza al 45% per quelle di rondone maggiore. Purtroppo, negli ultimi decenni i rondoni sono in declino, perché sono sempre meno gli edifici idonei ad ospitarli e gli interventi di ristrutturazione non sempre contemplano la salvaguardia dei loro siti di nidificazione. Ecco perché censire le colonie servirà a preservarle.

Per maggiori informazioni, consultare www.monumentivivi.it oppure scrivere a crosrondoni@gmail.com