ANTALYA (TURCHIA) – Parla italiano l’Ironman 70.3 di Turchia andato in scena nella giornata di domenica. A vincere nella cornice di Antalya è stato infatti Luca Facchinetti, atleta del team 707, capace di completare la prova in 3:51.04. Il vicecampione italiano della distanza olimpica ha preceduto sul podio il belga Adam Lambrechts ed il tedesco Jesse Hinrichs.

A tenere alti i colori italiani anche tre atleti della 3Life di Lecco, due in campo maschile, una in quello femminile. Ricordiamo le distanze di gara, che nella specialità 70.3 sono di 1900 metri a nuoto, 90 chilometri ciclistici e una mezza maratona finale a piedi di 21,097 chilometri. Partiamo proprio dalla gara al “in rosa”, con l’ottima Luisa Scandola capace di salire sul podio di categoria tra le F40-44. Su un totale di 39 atlete comprese in questa fascia di età, Luisa conquista la terza posizione fermando il cronometro a 5:06.01, tempo che le vale il 33° posto femminile su 246. Luisa ha nuotato in 38.12, completando poi la frazione ciclistica in 2:37.42 e quella a piedi in 1:40.58.

In campo maschile bene Francesco Silva, al traguardo in 5:12.23 con il 496° posto maschile su 1201 partecipanti al via. Nella sua categoria, M60-64, Francesco è settimo su 18. Per lui parziali nelle tre frazioni di 30.43, 2:31.42 e 2:01.39. Paolo Arturo Tentori ha completato la prova in 5:37.35, centrando la 28ª posizione su un totale di 56 atleti nella categoria M55-59. Metà classifica esatta. A livello generale è invece 715°. La prima frazione è stata completata da Paolo in 34.02, la seconda in 2:37.59 e la terza in 2:14.44.