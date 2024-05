“3 COI DE CIUS”: TRIONFA DE BERNARDI. TRIPLETTA LECCHESE TRA LE DONNE

LECCO – Il menaggino Massimiliano De Bernardi e la valsassinese Debora Benedetti hanno vinto sabato pomeriggio la quinta edizione della 3 Coi de Cius, manifestazione di corsa in montagna organizzata nell’ambito del Palio del Beato Serafino dalle comunità pastorali di Maggianico e Chiuso in collaborazione con Alde e la locale Polisportiva 2001.

Alla manifestazione hanno partecipato 157 atleti e di questi sono stati solo due i ritirati lungo il percorso di 14,7 chilometri con dislivello positivo di 850 metri partendo dall’oratorio di Maggianico per arrivare a quello di Chiuso. In mezzo il passaggio nel rione di Belledo per iniziare poi la parte di gara sui sentieri del Magnodeno e raggiungere i “3 Coi de Cius” che danno il nome all’evento, ovvero Campo de Boi, Camposecco e la Rocca dell’Innominato.

De Bernardi, portacolori dell’Atletica Alto Lario, ha trionfato in 1h12’53” rifilando al secondo classificato, Adriano Ticozzelli del Team Pasturo, un distacco di ben 6’29”. A completare il podio maschile Riccardo Riva del Gs Rogeno, terzo in 1h20’04”. Ai piedi del podio maschile due atleti del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi, Andrea Pigazzini quarto in 1h20’35” e Andrea Viani quinto in 1h20’50”. Completano la top ten maschile Simone Paredi (Atl. Pidaggia) in 1h21’31”, Marco Rosa (Falchi Lecco) in 1h25’05”, Matteo Riva (Osa Valmadrera) in 1h25’52” con il compagno di squadra Riccardo Capiaghi in 1h26’36” e Nicolò Bianchi (Evolution Sport Team) in 1h27’00”.

Team Pasturo e Falchi Olginatesi protagonisti in ambito femminile. Debora Benedetti è stata infatti la dominatrice con il tempo di 1h31’36” davanti alla compagna di squadra Elena Caliò, giunta dopo 6’05”. Per i Falchi Olginatesi terzo posto per Marta Cereda in 1h40’03” e quarto per Martina Greppi in 1h48’01”. A seguire troviamo Monica Redaelli (Avis Oggiono) quinta in 1h48’17”, Erika Montanelli (Bar Vitali) sesta in 1h50’40”, Chiara Faraci (individuale) settima in 1h52’25”, Stefania Menga (Falchi Olginatesi) ottava in 1h53’21”, Cinzia Ripamonti (individuale) nona in 1h54’23” e Marta Dell’Oro (Runcard) decima in 1h57’13”. La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione e la cena, prima della festa serale con musica che ha chiuso la quinta edizione della 3 Coi de Cius.