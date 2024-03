4° PONTE, PD: “ACCUSE FUORI LOGICA, LAVORARE NELL’INTERESSE DI LECCO”

LECCO – Replica dem alle accuse di Mauro Piazza e Mattia Micheli: “destra in Provincia e Regione lavorano contro l’interesse della città di Lecco e della sua viabilità”.

Non tarda ad arrivare la replica di Manuel Tropenscovino (segretario provinciale PD Lecco) eil consigliere regionale PD Gian Mario Fragomeli alle ennesime accuse di Piazza e Micheli sul Quarto Ponte: “A Lecco, l’unico pericolo è una Provincia incapace di lavorare per il bene di tutto il territorio, compresa la città capoluogo che ha un bisogno estremo di una corsia nuova in uscita. Invece di affrontare i tanti problemi che vivono i lecchesi sul territorio assieme ai Sindaci, la destra usa la Provincia per scontrarsi e boicottare tutti quelli che hanno una visione diversa. Mauro Piazza, in particolare, e i suoi sono accecati e presi solo da un unico obiettivo: attaccare Gattinoni, non preoccupandosi minimamente dei bisogni della città. Una bruttissima modalità, che ci preoccupa, a ravvisare quanto il Sottosegretario sia sempre meno una garanzia istituzionale per il territorio e sempre più un prematuro candidato sindaco. Per fortuna dalle parole uscite dal Ministro in conferenza stampa è emersa la volontà di proseguire nella ricerca di risorse ed evitare di costruire, udite bene nel 2024, un ponte a senso unico! Anche in Consiglio a Lecco abbiamo portato il nostro impegno, grazie al nostro capogruppo Pietro Regazzoni, perché si andasse nella direzione di un ponte a due corsie. Noi del PD continueremo a sollecitare perché il quarto ponte sia il ponte di pieno collegamento delle due sponde – in grado di alleviare le lunghe code in uscita da Lecco – e non lo strumento di propaganda per le prossime campagne elettorali della Lega“.

L’INTERVENTO OGGETTO DELLA REPLICA DEL PD: