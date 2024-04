ACINQUE, NUOVO CDA: MATTEO BARBERA PRESIDENTE, VICE L’USCENTE CANZI

MONZA – Si è riunita oggi, martedì 23 aprile, l’assemblea degli azionisti di Acinque S.p.A., in cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società, composto da 13 membri.

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, sono stati nominati i primi dodici candidati della lista n. 1 e il primo candidato della lista n. 2:

– Matteo Barbera, Marco Canzi, Annamaria Di Ruscio, Stefano Cetti, Annamaria Arcudi, Maria Ester Benigni, Laura Botticini, Giulia Consonni, Elio Della Patrona, Edoardo Iacopozzi, Paola Musile Tanzi, Elisabetta Piantoni – tratti dalla lista n. 1, presentata congiuntamente dai soci A2A S.p.A, Lario Reti Holding S.p.A., Comune di Monza, Comune di Como, Comune di Sondrio, titolari di 175.070.270 azioni rappresentanti il 88,71% del capitale sociale (la quale ha ottenuto 94,736837% dei voti in assemblea);

– Giuseppe Basso – tratto dalla lista n. 2, presentata dal socio Ascopiave S.p.A., titolare di n. 9.867.189 azioni rappresentanti il 5,0000047% del capitale sociale (la quale ha ottenuto 5,263163% dei voti in assemblea).

L’assemblea dei soci ha inoltre provveduto a nominare Matteo Barbera in funzione di presidente e Annamaria Di Ruscio e il presidente uscente Marco Canzi in funzione di vice presidenti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Stefano Cetti, amministratore delegato in pectore, sarà confermato tale nella prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione, fissata per il 24 aprile.