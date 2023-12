BARZIO, RAZZIE NEGLI APPARTAMENTI. SEI FURTI IN 20 GIORNI, ORA C’È PAURA

BARZIO – Almeno sei furti in appartamento in tre settimane e ora a Barzio c’è apprensione. Nel paese dell’altopiano è in atto una escalation e la popolazione uscendo di casa non sa più se rientrando troverà la propria intimità stravolta dal passaggio di delinquenti.

Barzio, oltre ai suoi mille residenti, ha anche una nutrita presenza di seconde case, e tutto questo ingolosisce i topi d’appartamento che per l’appunto in queste ultime settimane stanno colpendo indisturbati.

La modalità d’azione pare esser sempre la medesima: si attende che i residenti lascino l’abitazione (quando questa non è vuota perché di villeggiatura) e con le prime ore di buio, nel tardo pomeriggio, si entra alla ricerca di banconote, gioielli e piccoli oggetti di valore. La casa viene messa sottosopra e in serata l’amara sorpresa.

Il bottino si riduce a banconote, gioielli e ori, ma in un caso è stata estratta dal muro una cassaforte di piccole dimensioni.