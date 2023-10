GARBAGNATE MILANESE (MI) – Seconda vittoria consecutiva per la LBW che affonda il Garbagnate rifilando un passivo di 40 punti che non ammette repliche.

Nonostante le solite defezioni nel reparto esterne con ancora ai box Scola e Fumagalli, Capaldo a cui si è aggiunta Chitelotti, la squadra lecchese ha sfoderato una prestazione impeccabile su tutti i lati del campo che ha permesso di vedere un gioco piacevole e soprattutto efficace. Garbagnate si schiera subito a zona e dopo qualche attacco andato a vuoto, le ospiti iniziano a prendere in mano le redini del match spinte dai canestri di Oddo, Bassani e Aondio che portano a doppiare le avversarie sull’8-16 del 9′.

Nel secondo quarto arriva la svolta decisiva con la difesa aggressiva che consente di rubare tanti palloni alle avversarie e trasformarli in canestro. Garbagnate non riesce più a trovare il bandolo della matassa segnando solo 3 punti in 10′ contro i 26 delle blucelesti che chiudono la pratica all’intervallo sul 13-42.

Nella seconda parte di gara è pura accademia per la LBW che continua a spingere sull’acelleratore arrivando addirittura sul +40 poco prima della fine del terzo periodo su 16-56.

Coach Canali nell’ultimo periodo fa riposare le migliori dando spazio a tutta la panchina che risponde bene sul campo mostrando qualità sia in attacco, che in difesa. Un risultato che permette alle lecchesi di restare in testa alla classifica insieme a Nibionno e Mariano in attesa di affrontare la settimana prossima sul campo amico di Malgrate il Villaguardia. L’orario di inizio gara è fissato per le 18.

Ecco il commento a fine gara di coach Canali: “Posso solo dire brave alle ragazze, hanno messo in campo tanta energia ed intensità per tutti i 40′. Le avversarie hanno proposto zona dal primo minuto, ma non ci siamo scomposte e abbiamo giocato con grande circolazione di palla e ottimi movimenti senza palla dal lato debole e trovando buone soluzioni e discreta qualità al tiro, attaccando molto bene in particolare la lunetta. Quando poi sono passate a uomo abbiamo continuato a macinare bene gioco, cercando sempre le nostre interne e prendendo buone iniziative sia nel pitturato che sugli scarichi. Più di tutto però devo riconoscere il grande lavoro difensivo, con applicazione e agonismo sempre elevati da parte di tutte le 12 in campo. Ora torniamo in palestra sempre a testa bassa e lavorare, cercando di preparare al meglio la prossima gara casalinga con Villaguardia”.

Yamamay Garbagnate – LBW Lecco 31-71

(10-16, 13-42, 22-59)

LBW: Bassani 16, Aondio 11, Galli 4, Donghi 3, Davide 6, Oggioni 3, Oddo 19, Ratti, Rota, Ciceri 4, Fumeo, Capellini 5.

All.: V. Canali.