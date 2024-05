ERVE, IL GIOVANISSIMO SIMONE VALSECCHI SFIDA UN SETTE VOLTE SINDACO

ERVE – Le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno riserveranno un candidato d’eccezione ad Erve. Accanto alla lista del sindaco uscente Giancarlo Valsecchi, in corsa per il terzo mandato consecutivo e l’ottavo complessivo dal 1980, si è presentata la lista Erve Ideale candidando il giovanissimo Simone Valsecchi, classe 2005.

Il diciottenne, sostenuto dai candidati consiglieri Marco Malugani, Kevin Bolis, Flavio Valsecchi, Tarsilla Botti, Mariam Kiende, Gianfranco Prati e Gesuina Frassoni, ha voluto inviare un messaggio, in cui ha evidenziato la necessità di una partecipazione politica attiva in un paese come Erve, che rischiava di arrivare alle elezioni con una sola lista in campo.

Il giovane ha anche ricordato l’appello del sindaco Valsecchi in occasione della consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli, in cui era stato premiato: un importante monito a partecipare alla vita politica del piccolo paese, che, ironia della sorte, vedrà il giovane Valsecchi correre proprio contro di lui.

Mi presento, sono Simone Valsecchi, nato a Lecco il 05.12.2005, ho 18 anni e sono candidato sindaco della Lista Erve Ideale.

Con questa esposizione intendo illustrare le ragioni che mi hanno spinto a mettermi a disposizione dei cittadini di Erve.

In questi anni della mia vita ho avuto modo di instaurare un legame affettivo con il Paese, ammirandone le bellezze.

Mi propongo, in qualità di candidato sindaco, affiancato dai candidati consiglieri comunali che compongono la mia squadra, di rappresentare la voce del Paese nel territorio e nelle istituzioni, dove le necessità dei cittadini saranno sempre la nostra massima priorità.

Questa mia candidatura, oltre che ad essere un enorme soddisfazione personale, è un progetto che seguo da tempo.

Penso che in un paese sia impensabile che si presenti una sola lista elettorale. È fondamentale che i cittadini che non si sentono rappresentati da questa trovino in noi un appoggio a loro favorevole, ed è per questo che oggi siamo qui.

Da molti mesi si sentivano voci in giro di presunte creazioni di liste elettorali, ma alla fine, non si è concretizzato nulla.

Con la mia forza di volontà ho stilato la mia lista elettorale. Mi correggo, non è solo mia, ma anche di tutti i cittadini che ci supporteranno, quindi la nostra.

Ovviamente non è stato un compito semplice, molte persone mi avevano dato un responso positivo per la loro partecipazione ma quando si è presentato il momento di firmare si sono ritirate, ma l’intesa che è nata con i miei colleghi ha fatto sì che si riuscisse a completare la lista elettorale, ed è per questo che li ringrazio vivamente.

La mia candidatura, inoltre, rappresenta anche un responso positivo all’invito che il sindaco Giancarlo Valsecchi ha presentato nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi il 2 aprile 2024, alla consegna delle borsa di studio che ho ricevuto per i risultati scolastici ottenuti nell’anno 2022-2023.

Nel suo discorso, si auspicava che in un futuro non troppo lontano, alle elezioni comunali si candidassero i giovani di Erve, ed eccomi qua, il futuro possiamo affermare che si è tramutato in presente.