GIORNATA DELL’EUROPA, IL MESSAGGIO DI AZIONE. IL 14 I CANDIDATI A LECCO

LECCO – Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, ministro degli esteri francese, proponeva la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), dicendo:

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.

Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche”.

Da allora tanta strada è stata fatta e nei nostri confini si è vissuto in pace.

Eppure, negli ultimi tempi stiamo vivendo un periodo di forte incertezza, di difficoltà che sembrano insormontabili, di guerre nel mondo, di dazi che limitano i commerci, di penuria delle risorse, anche energetiche, ma anche di fragilità sociale, relazionale e affettiva.

Supereremo queste sfide epocali se saremo in grado di unirci, di farci carico dei problemi degli altri senza dimenticare le ragioni dello stare insieme, con intelligenza e con gli “sforzi creativi” che richiamava Schuman.

“Per questo le elezioni europee del 8-9 giugno sono così importanti e, come Azione Lecco, vi facciamo un appello” scrive Eleonora Lavelli, segretario provinciale di Azione: “prendiamoci del tempo per scegliere davvero cosa vorremmo per il nostro futuro e andiamo a votare informati e consapevoli. Per fare questo, abbiamo un mese di tempo per incontrare i candidati e vedere i programmi di tutti i partiti, confrontarci, discutere e dibattere. Per quanto riguarda Azione, vi aspettiamo il 14 maggio alle 18, a Palazzo Falck a Lecco per la presentazione della lista e del programma di Azione.

Saranno presenti all’evento cinque candidati per la circoscrizione Italia Nord Ovest: Caterina Avanza, Antonella Girardi, Leonardo Lotto, Cuno Tarfusser e Giuseppe Zollino.

Ma non è tutto. Tra i tanti eventi in programma, vi aspettiamo il 14 maggio alle 21, sempre a palazzo Falck, per una conferenza su Europa e Giustizia con Cuno Tarfusser, già giudice della Corte penale internazionale e sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, e Caterina Avanza, consigliera politica al parlamento europeo. Inoltre, per chi volesse dialogare e discutere di Europa, vi aspettiamo ai banchetti europei:

– venerdì 10 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, al mercato di Oggiono;

– sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza XX Settembre a Lecco con Giuseppe Zollino e Antonella Girardi;

– sabato 11 maggio, dalle 15 alle 19, in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte;

– domenica 12 maggio, dalle 9 alle 12, in piazza Giovanni Paolo II a Vercurago;

– martedì 14 maggio, dalle 9 alle 12, al mercato di Merate;

– sabato 18 maggio, dalle 9 alle 13, al mercato di Casatenovo;

– domenica 19 maggio in mattinata ad Introbio e, dalle 16 alle 20, in piazza Garibaldi a Barzio.

La forza delle idee vive sulle gambe di uomini e donne coraggiosi, generosi e determinati. Facciamo la nostra parte per rendere il nostro continente un posto sicuro in cui crescere e cercare la felicità”.