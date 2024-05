CALCIO: GOL E SPETTACOLO COL MODENA. IL LECCO SALUTA LA “B” PERDENDO 3-2

LECCO – Al Rigamonti-Ceppi va in scena “the last dance” per la Calcio Lecco, che chiude la stagione di Serie B davanti al proprio pubblico contro il Modena. Curva nord ancora una volta gremita di sciarpe, fumogeni e bandiere, con i tifosi blucelesti più carichi che mai per far sentire, anche in questa triste occasione, la loro vicinanza alla squadra cittadina.

Pronti via e il Modena passa in vantaggio: lancio lungo dalle retrovie, Degli Innocenti scivola e Strizzolo ne approfitta per battere Melgrati. Ma il Lecco è grintoso e reagisce immediatamente con Inglese, che al 6′ impegna due volte Gagno da posizione defilata.

Match divertente con continui ribaltamenti di fronte: al 15′ palla al limite dell’area per Palumbo, il cui tiro sfiora l’incrocio dei pali. Due minuti dopo intervento miracoloso del portiere bluceleste, che in tuffo respinge la conclusione da pochi passi di Magnino. Al 21′ arriva il pareggio lecchese: Sersanti scippa il pallone alla difesa ospite e si immola verso la porta battendo Gagno con una conclusione di potenza sul primo palo.

Al 28′ torna in vantaggio la squadra emiliana: one man show di Bozhanaj, che salta Lepore sulla sinistra, si accentra e calcia da 30 metri sotto la traversa. Passano sei giri d’orologio e gli ospiti calano anche il tris: cross basso dalla destra di Battistella e colpo sicuro di Strizzolo, che, sotto porta, non può sbagliare la palla che vale la doppietta personale. Il tutto sotto la protesta della curva lecchese contro il patron Di Nunno, con l’esposizione dello striscione a lui dedicato: “Dalla D alla B, questo è vero… ma come uomo vali zero“.

La ripresa si apre con un Lecco più propositivo, in campo con tre uomini diversi rispetto ai titolari. Novakovich e Buso ci provano con due conclusioni dal limite, entrambe respinte dai difensori. Al 58′ accorciano meritatamente i manzoniani: gran palla in profondità di Crociata per Buso, che difende il pallone, se lo porta sul destro e lo scaglia alle spalle di un incolpevole Gagno.

I minuti scorrono e i ritmi calano, complici anche le squadre comprensibilmente affaticate dopo oltre un’ora ad alta intensità. Al 73′ missile terra-aria di Magnino e sfera che si stampa sull’incrocio dei pali. Per il Lecco ci prova Celjak dalla distanza a cinque minuti dal termine, ma Seculin, appena entrato, scalda i guantoni e respinge. Nel finale tutti in attacco, ma i corner ottenuti non portano gli effetti sperati.

La Serie B lecchese si chiude con una sconfitta. Ma lo spettacolo è tutto sulla curva nord, da dove piovono decine e decine di “B” in cartone per salutare, dopo un solo anno, la cadetteria “gettata al vento”.

LECCO – MODENA 2-3

Primo tempo 1-3

Marcatori: Strizzolo (M), Sersanti (L), Bozhanaj (M), Strizzolo (M), Buso (L)

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale (dal 70′ Guglielmotti); Ionita, Degli Innocenti (dal 46′ Galli), Sersanti (dal 70′ Lunetta); Buso, Inglese (dal 46′ Novakovich), Salomaa (dal 46′ Crociata). All. Malgrati

MODENA (4-3-1-2): Gagno (dall’85’ Seculin); Riccio (dal 77′ Cauz), Zaro, Pergreffi, Cotali; Battistella, Santoro, Magnino; Palumbo (dal 46′ Corrado); Strizzolo (dal 77′ Manconi), Bozhanaj (dall’89’ Oliva). All.: Bisoli

ARBITRO: Collu di Cagliari