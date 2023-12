BORSE DI STUDIO 2023: SARANNO NOVE GLI STUDENTI LECCHESI PREMIATI

LECCO – L’assessorato all’Educazione del Comune di Lecco ha assegnato nove borse di studio ad altrettanti studenti che, lo scorso anno scolastico, si sono distinti conseguendo la votazione di 10 e lode agli esami finali del primo ciclo di istruzione.

Si tratta di Francesca Cappello, Stefano Cogliati e Sara Atanni dell’Istituto comprensivo Lecco 1, Vittoria Sabatini, Emma Tagliaferri e Matteo Sala dell’Istituto comprensivo Lecco 2 e Martina Marra, Camilla Durando e Andrea Cagnato dell’Istituto comprensivo Lecco 3.

La cerimonia di premiazione e consegna degli attestati e delle borse di studio del valore di 200 euro si terrà martedì 12 dicembre alle 16.30 in sala consiliare alla presenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’assessore all’Educazione Emanuele Torri. Al momento sono invitati a intervenire i docenti e i dirigenti scolastici che hanno curato il percorso di studi degli assegnatari delle borse di studio.

“Questo importante momento si inserisce nel percorso di valorizzazione dei talenti scolastici, che nei mesi scorsi ha visto anche l’iniziativa Talenti in Volo, organizzata in collaborazione con Confcommercio Lecco – dice l’assessore Torri -. Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni alle studentesse e agli studenti premiati: la loro determinazione ed il loro impegno sono un bellissimo esempio per tutti. Un sentito ringraziamento anche a tutti gli insegnanti che, quotidianamente, si spendono per aiutare i propri alunni a coltivare i talenti che hanno dentro di sé”.