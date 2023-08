LECCO – Seconda panchina consecutiva (questa sera a San Siro la scala del calcio) per il giovanissimo difensore di Annone Brianza in forza al Milan Davide Bartesaghi nel match interno con il Torino.

Il ragazzo replica l’esperienza di Bologna, e così nella “sua” Annone gli sportivi radunati in massa al bar Caffettone non stanno nella pelle: vedere un loro concittadino arrivare a questi livelli fa aumentare i ritmi cardiaci con un entusiasmo ben visibile sul volto dei presenti. Uno di loro butta là: “Noi seguiamo tutti insieme le sue partite, non dimenticate che questo se non erro, anni fare era un Milan club da sempre vicino ai colori rossoneri. Siamo onorati di avere una ragazzo umile ben educato tra le nostra fila. Dovesse debuttare in A vivremmo un emozione grandissima, noi abbiamo già messo in fresco lo spumante”.

Normale non ci si faccia troppe illusioni. Le difficoltà della massima Serie per un baby di 17 anni non sono certamente paragonabili a una pur blasonata amichevole al cospetto di gente del calibro di Juventus o Barcellona. In ogni caso Bartesaghi ha dimostrato di poter ambire in alto, tesi avvalorata anche ai microfoni di un canale rossonero dal suo tecnico della Primavera Ignazio Abate.

Insomma un minuscolo paesino in provincia di Lecco, si augura di poter vedere realizzato un sogno di mezza estate. In un certo senso anche se il ruolo è ben diverso, Davide sta ripercorrendo le gesta del galbiatese Manuel Locatelli, debuttante ed esordiente con i “grandi” con la casacca del Diavolo nel finale di una ormai lontana domenica del 2016 quando il Milan impattò tra le mura amiche 0-0 con il Carpi.

Ricapitolando: le strade aperte per Bartesaghi a oggi sono tre. Quella in cui mister Pioli lo aggreghi definitivamente alla prima squadra, un ritorno in Primavera oppure a gennaio una cessione con la formula del prestito in Serie B. Ultimamente qualche voce pazzerella raccontava di un possibile trasferimento al Lecco, notizia riportata per dover di cronaca. Ma ancora da tutta da verificare.

Un affetto a grande respiro si diceva quello esternato al bar Caffettone nei confronti del “cucciolo” rossonero. Tanto che nel locale sono state esposte in bella mostra ben due magliette autografate dal calciatore: quella della Youth League (la Champions League Primavera) e una della squadra maggiore usata nelle amichevoli pre campionato.

Doveroso informare in chiusura: mancano solo i dettagli per l’ufficialità del difensore di Merate Luca Barlocco, lo scorso anno all’Entella in C, alla Casertana, una formazione in attesa di un probabile ripescaggio nella terza serie dal calcio italiano.

Alessandro Montanelli