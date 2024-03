CALCIO, IL LECCO CROLLA ANCHE AD ASCOLI: 4-1 CON TRE RIGORI

ASCOLI – Scontro a bassa quota nel posticipo della 30ª giornata di Serie B: l’Ascoli del nuovo allenatore Massimo Carrera ospita la Calcio Lecco, sempre più ultima nel campionato cadetto. Per la prima volta in stagione, mister Aglietti si affida alle due punte di peso, con Inglese e Novakovich a formare il tandem offensivo.

Pronti via e la partita è fin da subito accesa, con occasioni ambo i lati. Al 9′ mischia nell’area marchigiana: l’arbitro viene richiamato al VAR e, dopo il consulto, sancisce il calcio di rigore per i manzoniani per un fallo di mano di Zedadka (ammonito). Dal dischetto va Lepore, che realizza a incrociare portando avanti i suoi.

Ma la gioia dura ben poco. Passano cinque minuti e Ierardi sgambetta Rodriguez in area: penality anche per l’Ascoli, che Caligara realizza di potenza. Il Lecco e vivo e lo dimostra al 26′, quando Capradossi sfiora la rete sugli sviluppi di un corner.

Ma la sagra del calcio di rigore non è finita: fallo ingenuo di Capradossi sull’ex di turno Masini e secondo tiro dal dischetto per Caligara, bravo a battere nuovamente Melgrati per il 2-1 su cui si va al riposo.

La ripresa si apre con un Lecco arrembante. Al 51′ Viviano si supera con un doppio intervento su Buso, subentrato a Novakovich, e Crociata. Più facile la respinta del numero 1 di casa sul tiro centrale di Degli Innocenti. Al 66′ ghiotta chance per la testa di Guglielmotti, che la mette a lato di un nulla. Ma le sfortune, come si suole dire, non arrivano mai da sole: alla prima occasione della ripresa l’Ascoli cala il tris con Bellusci, che con un sinistro al volo mette la palla sotto all’incrocio.

La doccia fredda del 3-1 spegne il fuoco del Lecco, che lascia campo agli affondi dei padroni di casa. All’86’ Buso impegna nuovamente Viviano e sul ribaltamento di fronte l’Ascoli va ancora a segno col neoentrato Duris, che con un bel sinistro timbra il definitivo 4-1. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte. Lecco sempre più nel baratro.

ASCOLI – CALCIO LECCO 4-1

Primo tempo 2-1

Marcatori: Lepore (C), Caligara (A), Caligara (A), Bellusci (A), Duris (A)

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Mantovani, Bellusci, Väisänen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara (dal 73′ Giovane), Zedadka (dall’84’ Nestorovski); Rodriguez (dall’84’ Celia), Streng (dal 73′ Duris). All.: Massimo Carrera

LECCO (4-4-2) Melgrati; Lemmens (dal 46′ Guglielmotti), Ierardi (dal 68′ Bianconi), Capradossi, Lepore; Parigini (dal 76′ Lunetta), Degli Innocenti, Galli (dal 68′ Listkowski), Crociata; Inglese , Novakovich (dal 46′ Buso). All.: Afredo Aglietti.

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

Gabriele Gritti