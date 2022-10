LECCO – Trasferta vicentina per la Calcio Lecco che domenica alle 14.30 affronta l’Arzignano Valchiampo. I giallocelesti sono tra le squadre più in forma del campionato; i lariani, capaci di sconfiggere le corazzate Novara e Juve NG, sono dunque chiamati a non perdere la concentrazione e a non sottovalutare gli avversari.

“Anche se non si chiama Novara o Juve dobbiamo avere rispetto dell’Arzignano – spiega mister Luciano Foschi nel pre partita – e giocare per i tre punti. Ai ragazzi non mancheranno gli stimoli, potrebbe mancare invece un po’ di energia perché è la terza partita in otto giorni”.

Indisponibili i soliti noti – Lepore, Eusepi, Tordini – nella scelta dei titolari incideranno gli acciacchi dovuti alle partite ravvicinate, e a qualche botta di troppo.