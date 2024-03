CALCIO LECCO: CHE BEFFA NEL RECUPERO. PASSA IL SÜDTIROL 1-0

BOLZANO – Torna in campo per dimenticare la brutta prestazione del derby lariano il Lecco di Alfredo Aglietti, che nel 28° turno di Serie B è ospite del Südtirol. Blucelesti chiamati a muovere la classifica, dal momento che il divario per i playout aumenta sempre più. Dall’altra parte, i tirolesi sono al momento in una posizione “tranquilla”, con 32 punti all’attivo.

Aglietti lancia per la prima volta titolare Roberto Inglese, colpo grosso del mercato invernale, non ancora entrato pienamente nei meccanismi di squadra. Accanto a lui, Buso e Parigini nel tridente. Tornano anche Degli Innocenti in mezzo al campo e Melgrati tra i pali.

Consueta fase di studio per le due formazioni nei primi minuti di gara, con qualche spunto offensivo ma senza alcun tiro pericoloso. Per la prima conclusione vera e propria dobbiamo aspettare il 23′, quando Kurtic ci prova da fuori area, non inquadrando la porta. Sempre lui va al tiro anche un minuto dopo, deviato in angolo dalla difesa.

Il Lecco si fa vedere con Inglese al 28′, ma il suo tiro dal limite è respinto in corner. Dagli sviluppi del calcio piazzato, Ierardi salta più in alto di tutti e colpisce di testa senza centrare il bersaglio. I minuti scorrono e le due formazioni ci provano con qualche calcio da fermo, senza però riuscire mai a impensierire le difese avversarie. Si va così al riposo sullo 0-0 dopo 45 minuti non esaltanti.

La ripresa si apre senza cambi tra i 22 in campo. Al 51′ Buso cerca la girata in area, palla alta. Stesso destino per il tiro di Rauti cinque giri d’orologio più tardi. Südtirol vicino al vantaggio al 64′ con Giorgini che ci prova in acrobazia trovando il grande riflesso di Melgrati. Per i manzoniani, due conclusioni fuori misura di Lunetta e Lepore.

Più attenzione alla fase difensiva rispetto a quella offensiva e si arriva così ai minuti finali. All’89’ Cagnano, subentrato nel corso della ripresa, sfiora il gollasso direttamente da una punizione da distanza siderale. Ma la beffa per il Lecco è solo rimandata di pochi attimi: da calcio d’angolo, Tait colpisce di testa e porta avanti il Südtirol in pieno recupero, timbrando la rete del definitivo 1-0.

Doccia gelata per la squadra di Aglietti, condannata, ancora una volta, a una sconfitta con gol subito da palla inattiva. Zero punti che fanno più che male alla classifica.

SÜDTIROL – LECCO 1-0

Primo tempo 0-0

Marcatori: Tait (S)

SUDTIROL (3-4-1-2): Poluzzi; Giorgini, Scaglia (dall’84’ El Kaouakibi), Masiello; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic (dall’84’ Merkaj), Davi (dal 62′ Cagnano); Casiraghi (dall’84’ Mallamo), Rauti (dal 62′ Odogwu). All.: Federico Valente

LECCO (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Capradossi, Ierardi, Lepore; Ionita (dal 78′ Sersanti), Degli Innocenti, Crociata (dal 90′ Listkovski); Parigini (dal 78′ Salcedo), Inglese (dal 62′ Novakovich), Buso (dal 62′ Lunetta). All.: Alfredo Aglietti.

ARBITRO: Santoro di Messina