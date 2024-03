LECCO – Di sicuro, una stagione sorprendente: il reintegro di mister Foschi è durato lo spazio… di una notte.

Di Nunno fa dietrofront sul suo stesso dietrofront e non riprende l’allenatore della promozione in B – come apparso ieri dopo l’ennesima sconfitta, a Bolzano – bensì conferma Aglietti in panchina e Fracchiolla dietro la scrivania da DS.

Ma la domanda, ormai più che legittima, è: fino a quando?

ElleCiEnne

