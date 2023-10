LECCO – La Calcio Lecco comunica che oggi, venerdì 13 ottobre, alle 19:30 si terrà un allenamento a porte aperte presso lo stadio Rigamonti-Ceppi.

L’unica entrata sarà in Curva Nord. La squadra sarà impegnata per una partita in famiglia agli ordini del nuovo tecnico, Emiliano Bonazzoli , che sarà presentato alla stampa alle 17. Prende il posto dell’esonerato Luciano Foschi.

L’esordio del nuovo allenatore avverrà sabato 21 ottobre in casa contro l’Ascoli in un match valido per la decima giornata del campionato di Serie B. Appuntamento per le 14.

Utile, in questo senso, la pausa del torneo cadetto, che darà modo al nuovo mister di farsi conoscere dai giocatori e preparare senza troppa fretta i prossimi impegni.

F. S.