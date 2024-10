SALA GALBIATE: GIOCANO E SI DIVERTONO I BAMBINI DELL’ATTIVITÀ DI BASE

GALBIATE – Nel fine settimana la terza partita di campionato della categoria Primi Calci 2017 con due gare in concomitanza sul campo di Sala al Barro. Una partita del Girone C: Sala Galbiate vs Academy Casatese Merate e l’altra partita del Girone D: Sala Galbiate vs Missaglia. Tutti bambini hanno dato prova di grande sportività ed entusiasmo. I partecipanti hanno dato vita a due partite divertenti e di qualità sostenuti da un corretto tifo da parte dei genitori

Amichevole a Nibionno per i Pulcini 2015 del Sala Galbiate verde con il Molteno. Le due società sono affiliate alla Calcio Lecco per l’attività di base. Partono bene nel primo dei quattro tempi i bambini del Sala Galbiate, ma gli attaccanti non riescono a concretizzare le azioni in attacco. A realizzare è il Molteno che chiude la frazione 2-0. Nel Secondo tempo sono i biancorossi a realizzare una rete accorciando le distanze. Nei restanti tre tempi è il Molteno ad allungare realizzando altri tre gol, mentre il Sala Galbiate solo uno. Risultato finale Molteno Sala Galbiate 5-2.

