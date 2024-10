EVENTI/”PENSIERI” DI DAVIDE PANZERI IN MOSTRA A GALBIATE

GALBIATE – Dopo la tappa estiva, in via Provinciale per Colle Brianza 3 a Galbiate, frazione Bartesate, verrà inaugurata una nuova tranche di aperture al pubblico, della mostra “Pensieri” di Davide Panzeri, nostro artista locale, a partire dal prossimo fine settimana, 26-27 ottobre fino al 2-3 novembre, esclusivamente a ingresso libero e in un orario serale, ovvero dalle 17 alle 22.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Galbiate e della Provincia di Lecco, oltre alla sponsorizzazione della ditta IMSA di Garlate.