CALCIO: SQUILLO RENATE A BUSTO, IN A VINCE SUL FILO DI LANA LA JUVE DEL LOCA

LECCO – Nella solita variegata pagina riservata ai pedatori della provincia lecchese, apertura di prassi alla massima Serie e di conseguenza spazio alla Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90’) che ha superato solo nel finale il Frosinone 3-2.

In Serie B, un buon punto quello carpito dallo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia a Modena (0-0). Il ragazzo è rimasto in campo per l’intera gara, cosa che non potrà essere nello scontro salvezza in calendario domani, quando i liguri ospiteranno la Feralpisalò visto il turno di squalifica che dovrà scontare. Tra i bresciani ancora assente l’ex Lecco Luca Giudici al palo ormai da due mesi causa infortunio; il centrocampista di Imberido dovrebbe recuperare e essere a disposizione del mister per la gara in calendario domenica a Piacenza, contro la Sampdoria.

Ricca da routine la pagina della Serie C. Iniziamo dal successo casalingo ottenuto dalla Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (solita panchina per lui) che supera 2-1 il Lumezzane. Seguono due vittorie esterne; quella del Renate del galbiatese Marco Anghileri (in campo dal 32’ della ripresa) e del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, abile a violare le mura della Pro Patria 1-3. A seguire il successo dell’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (0-1) ad Alessandria, quest’ultimo assente per squalifica.

Finisce senza reti Virtus Francavilla-Monopoli, nelle fila ospiti il meratese Luca Barlocco è rimasto in campo per tutti i 90’. Esce dal coro invece la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (gioca fino al 23’ della ripresa), sconfitta 1-0 sul terreno della capolista Juve Stabia. Un ritorno amaro quello di “Sacca” a Castellamare, nelle vesti di ex aveva difeso i colori delle vespe nelle ultime tre stagioni prima del trasferimento a Torre del Greco.

Ferma la Serie A femminile, in Serie D maschile da segnalare l’ottimo stato di forma della Sambenedettese del regista di Belledo Andrea Arrigoni, seconda forza del campionato a due lunghezze dalla capolista Campobasso. Nel girone B ambizioni promozione anche per l’Arconatese del difensore di Lecco Giulio Menegazzo vice capoclassifica, a due punti dal Caldiero Terme.

Scendendo ancora le gerarchie calcistiche doveroso raccontare delle prestazioni fornite dall’ellese Matteo Spreafico nel torneo di Prima Categoria, il 45enne attaccante in forza al Molteno è andato fin qui a segno per ben 14 volte.

Alessandro Montanelli