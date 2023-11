CALOLZIO: NUOVE STRADE, LAVORI “A METÀ”. PARLA L’ASSESSORE

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha annunciato la conclusione dei lavori per la realizzazione di un nuovo marciapiede di circa 200 metri lungo via Mandamentale, nel primo tratto che da Calolzio sale verso Torre de’ Busi.

Il tratto di strada finora era pericoloso da percorrere a piedi, a causa della sezione in curva e del poco spazio a bordo strada. Allo stato attuale, il tratto è stato quasi completamente messo in sicurezza in prossimità delle abitazioni, con il marciapiede che s’interrompe prima dell’incrocio di via Mandamentale e via Mandamentale Nuova.

“L’opera – commenta l’amministrazione – è stata interamente a carico di finanze private, trattandosi di oneri”.

Il Comune ha aggiunto che “è in fase di aggiudicazione l’appalto pubblico per la realizzazione del nuovo marciapiedi tra via Vitalba e corso Europa“. L’assessore ai Lavori Pubblici Dario Gandolfi ha dichiarato: “Si tratta di due importanti opere che garantiscono una maggior sicurezza lungo quei tratti di strada, in linea con quanto si è prefissato di realizzare l’amministrazione nel corso di questo mandato”; un altro esempio di ciò sono i lavori di asfaltatura tra il Pascolo e il Lavello, anche questi ultimati recentemente, su un tratto di strada spesso battuto da mezzi pesanti.

Michele Carenini