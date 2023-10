OLGINATE – Morto all’ospedale per le conseguenze dell’investimento da parte di un pirata della strada il 39enne Moussa Guebrè, originario del Burkina Faso ma da tempo residente a Garlate.

Il ferito era stato trovato in condizioni ormai disperate alle 5 del mattino di domenica da una pattuglia dei Carabinieri, sul ciglio della ex Strada Statale n. 36 a Olginate accanto alla sua bicicletta – in via Spluga (Provinciale).

Trasportato al ‘Manzoni’ di Lecco, il ciclista è purtroppo successivamente deceduto.

L’investitore, presumibilmente a bordo di un’autovettura, è fuggito senza assistere il ferito e non ha nemmeno avvisato dell’accaduto. Per questo, scatterà nei suoi confronti l’accusa di omicidio stradale aggravato. Del fatto si stanno occupando i militari dell’Arma.

RedCro