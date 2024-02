COLLEGIO NOTARILE DI COMO E LECCO: PRIMO PRESIDENTE DONNA DELLA STORIA

COMO – Il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco ha un nuovo presidente: si tratta di Camilla Pelizzatti notaio in Erba, che succede al lecchese Massimo Sottocornola, che aveva ricoperto l’incarico dal 2019 ad oggi.

Insieme alla nomina del nuovo presidente, ruolo che per la prima volta nella storia del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco viene ricoperto da una donna, è stato infatti rinnovato anche il consiglio, che è ora così composto: oltre al presidente Camilla Pelizzatti, Matteo Bullone, Piercarlo Colnaghi, Alberto Colombo, Elena Cavalleroni, Corrado Malberti, Chiara Mariani, Christian Nessi, Paolo Panzeri, Laura Piffaretti e Andrea Sala.

“Con grande orgoglio e senso di responsabilità ho accolto questa nomina – sottolinea Camilla Pelizzatti –. In continuità con quanto fatto da chi mi ha preceduta, mi impegnerò costantemente per proseguire nell’opera di sviluppo dei servizi per i cittadini e per i membri del collegio. In questo potrò contare sul prezioso supporto garantito dal Consiglio, costituito da tanti stimati e brillanti colleghi”.